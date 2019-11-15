Серебренников рассказал, как появился проект "Платформа", из-за которого его судят

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников рассказал в суде, что написал программу проекта "Платформа" по совету актера и режиссера Олега Табакова, так как к "начальству надо ходить с бумажкой", передал корреспондент "Интерфакса".

"Это все проходило в 2010-2011 году, когда пришел (Дмитрий - ИФ) Медведев (стал президентом - ИФ). (...) Меня вдруг стали приглашать на различные совещания при президенте. Олег Табаков, учитель мудрый мой, спросил: "Ты идешь на заседание с президентом, что ты скажешь?" Я сказал, что у меня есть идея "Платформы". Он говорит: "А ты бумажку какую-нибудь написал?" Я спросил: "А надо?" Он сказал: "Конечно, если идешь на встречу с начальством, нужна бумажка". Так я написал программу "Платформы", - рассказал Серебренников на допросе в Мещанском суде Москвы в пятницу.

По словам режиссера, сама идея "Платформы" появилась у него из идеи "за державу обидно", так как молодежь по стране перестала ходить в театры и в целом Россия отставала в развитии современного искусства.

"Мне хотелось создать проект, в котором люди, занимающиеся современным искусством, чувствовали бы себя как люди, как художники. И это выражалось, в том числе в зарплатах, чтобы люди не за три копейки работали", - отметил Серебренников. По словам режиссера, он надеялся, что его с соратниками усилия в этом направления будут оценены властью, "думал, нам дадут орден, а нам "пришили" организованную группу (фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств в составе организованной группы - ИФ)".

На заседании в Мещанском суде Серебренников также назвал уголовное преследование в отношении себя "чудовищным и абсолютно несправедливым". Режиссер отказался признавать вину.

Мещанский суд повторно рассматривает дело "Седьмой студии", фигурантов которого обвиняют в хищении 133 млн рублей из бюджета, выделенных на театральный проект "Платформа". Кроме Серберенникова, по делу проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Все они вину не признают.