Серебренников назвал свое уголовное преследование "абсолютно несправедливым"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников в Мещанском суде назвал свое уголовное преследование "чудовищным и абсолютно несправедливым". Он добавил, что вину не признает.

По его словам, следователь Александр Лавров, когда его задерживал, заявил: "От таких людей, как вы, общество должно защищаться". Серебренников предположил, что уголовное дело стало способом от него "защититься".

Мещанский суд повторно рассматривает дело "Седьмой студии", фигурантов которого обвиняют в хищении 133 млн рублей из бюджета, выделенных на театральный проект "Платформа". Кроме Серберенникова, по делу проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Все они вину не признают.

В отдельное производство выделено дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Она признала вину в обналичивании средств, заключила сделку со следствием. На процессе над остальными фигурантами она давала свидетельские показания.

В середине сентября 2019 года Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Мосгорсуд по жалобе обвинения вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.