Минфин выступил против привлечения банков к предоставлению госуслуг

Эксперимент повысит нагрузку на госструктуры, считает ведомство

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минфин в письме Министерству экономического развития сообщил, что не поддерживает эксперимент по по привлечению банков к предоставлению некоторых госуслуг населению. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В середине октября правительство опубликовало проект постановления о проведении такого эксперимента с шестью банками в пяти регионах.

Минфин считает, что повышать доступность госуслуг не надо, их и так можно получить через несколько каналов, в том числе в электронной форме, рассказал собеседник агентства. Если эксперимент будет запущен, органы власти и органы управления внебюджетными фондами должны будут предоставить банкам программное обеспечение и иные информационные ресурсы, также осуществлять методологическую поддержку, а это станет дополнительной нагрузкой для госструктур, говорится в письме.

Минфин также считает недостатком проекта то, что будет нужно обосновать предоставление банкам доступа к налоговой тайне в связи с предоставлением услуги по приему налоговых деклараций. В письме перечисляются и другие недостатки инициативы.

Проект постановления правительства предусматривает, что эксперимент по предоставления банками госуслуг продлится до конца 2021 года. В эксперименте будут участвовать Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и Тинькофф банк. Он пройдет в Подмосковье, Петербурге, Башкирии, Астраханской и Кировской областях.

Предполагается, что в этих регионах граждане смогут сдавать в банки анкеты для регистрации в системе обязательных пенсионных накоплений, получать информацию по исполнительным производствам, сдавать налоговые декларации, регистрироваться в ФНС как ИП или юридическое лицо. Посреднические услуги банков при этом будут бесплатными для граждан.