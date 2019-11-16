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Главу охранного предприятия по делу о стрельбе в колледже арестовали

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава частного предприятия, охраняющего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, арестован по решению Благовещенского городского суда, сообщил корреспондент "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

С ходатайством об аресте генерального директора частной охранной организации "Сириус - А" Сергея Андрющенко выступило следствие.

Суд ходатайство удовлетворил и избрал Андрющенко меру пресечение в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 14 января 2010 года.

В обоснование ходатайства следствие отметило, что Андрющенко обвиняется в тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться. Прокуратура ходатайство следствия поддержала, отметив, после выступления адвоката, что в дальнейшем может быть избрана другая мера пресечения.

Глава фирмы обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, ранее не судимый обвиняемый допустил к охране здания колледжа гражданина, не имевшего соответствующего разрешения на охранную деятельность.

В свою очередь, адвокат обвиняемого считает, что состава преступления в действиях его подзащитного нет. Он просил учесть характеристики Андрющенко, который является ветераном боевых действий, бывшим сотрудником полиции, имеющим выслугу в органах МВД 23 года.

Адвокат также отметил, что день ЧП обвиняемый покинул медицинское учреждение и прибыл в колледж, что показывает, по мнению адвоката, желание подзащитного сотрудничать со следствием.

В суде присутствовали родственники обвиняемого.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

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