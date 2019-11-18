Занятия в колледже Приамурья после стрельбы вновь отложены ради работы психологов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Встречи с психологами вместо занятий намечены в понедельник в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске после стрельбы, которую устроил студент.

"С обучающимися будут проводится групповые консультации психологами, занятий не будет. Обучающиеся приходят к назначенному времени по графику", - говорится в сообщении колледжа, размещенном на сайте.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками. В пятницу занятия в колледже были также отложены.