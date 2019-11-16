Власти Крыма выступили против планов владельца зоопарков по отстрелу животных

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министерство экологии и природных ресурсов Крыма обратило внимание правоохранительных органов на заявление владельца местных зоопарков "Тайган" и "Сказка" об уничтожении животных для "оптимизации коллекции" и предостерегло его от возможного нарушения законов. Об этом сообщает пресс-служба министерства в субботу.

Реакция последовала на заявление бизнесмена Олега Зубкова о намерении уничтожить около 30 медведей, а также других содержащихся в зоопарках животных. При этом в пресс-службе пояснили, что бурые медведи являются охотничьим видом животных, и выдача разрешений на их добычу не относится к компетенции Минприроды.

В заявлении министерства говорится, что в адрес главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю направлено письмо с предупреждением о возможном применении огнестрельного оружия на территории зоопарков и просьбой разобраться в ситуации.

Ранее Зубков сообщил агентству "Интерфакс", что число бурых медведей в крымских зоопарках "Тайган" и "Сказка" будет сокращено с 40 до 10. "Я уже поставил в известность ветеринарные службы. К сожалению, мне нужно оптимизировать коллекцию. Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней (...) они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров", - сказал он.

Причиной такого решения владелец назвал большое число проверок и штрафов со стороны ветслужб, а также вынужденный отказ от планов построить парк медведей под Севастополем.

Крымский бизнесмен Зубков в 2012 году основал на берегу Тайганского водохранилища парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей. Ранее он открыл в Ялте первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.