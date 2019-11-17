Экс-мэр Магаса собрался спасти от отстрела 30 медведей в зоопарках Крыма

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Магаса (Ингушетия) Беслан Цечоев собирается спасти бурых медведей из крымских зоопарков "Тайган" и "Сказка", которых, по словам их директора Олега Зубкова, могут уничтожить.

"Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей. Напомню о том, что менее года назад глава нашего государства - президент России Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и призвал к соблюдению норм человеческого отношения к живым существам", - написал он на своей странице в инстаграме.

Также Цечоев выразил надежду, что в стране закроют цирки, где, по его словам, происходит самая жестокая форма эксплуатации животных и они лишены всех нормальных условий для жизни.

Крымский бизнесмен Олег Зубков в 2012 году основал на берегу Тайганского водохранилища парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей. Ранее он открыл в Ялте первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.

Ранее Зубков сообщил "Интерфаксу", что в целях "оптимизации коллекции" число бурых медведей в крымских зоопарках "Тайган" и "Сказка" будет сокращено с 40 до 10. При этом уже были уничтожены несколько десятков голов вьетнамских свиней.

Причиной такого решения владелец назвал большое число проверок и штрафов со стороны ветслужб, а также вынужденный отказ от планов построить парк медведей под Севастополем.

В свою очередь, министерство экологии и природных ресурсов Крыма обратило внимание правоохранительных органов на заявление Зубкова и направило предостережение в связи с возможным нарушением законов.