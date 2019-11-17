В Забайкалье арестован водитель грузовика, обвиняемый по делу о ДТП с семью жертвами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суд взял под стражу водителя грузовика, который является фигурантом дела об аварии в Забайкалье с семью погибшими, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

Как отмечается в сообщении, Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю в рамках расследования ДТП мужчине 1990 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Как рассказали в ведомстве, 13 ноября обвиняемый из-за поломки двигателя остановил грузовик на мосту - месте, где остановка запрещена правилами дорожного движения. Обвиняемый в течение нескольких часов не предпринял попыток эвакуировать автомобиль и не оборудовал место аварийной остановки соответствующим знаком.

По данным следствия, обвиняемый также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточнили в пресс-службе СК РФ, обвиняемого взяли под стражу по ходатайству следствия, суд учел его доводы о том, что мужчина, оставаясь на свободе, может скрыться.

Кроме того, следователи представили суду данные, что обвиняемый имеет судимость за нарушение ПДД, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, отметили в ведомстве.

По его данным, обвиняемый частично признал вину.

Следователи СКР допросили несколько десятков свидетелей происшествия, проведены обыски и выемки, в том числе, в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, по месту жительства водителя микроавтобуса, а также по месту регистрации фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками, в городах Чите и Улан-Удэ.

Расследование уголовного продолжается, сообщают в пресс-службе.

Как сообщалось, 14 ноября на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 км от поселка Агинское произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса столкнулся со стоящей грузовой машиной. От удара микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал ЗИЛ-130. На месте погибли шесть человек, трое получили травмы. Впоследствии один из пострадавших скончался.