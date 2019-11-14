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Семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Забайкалье

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Забайкальском каре дорожная авария с участием трех автомобилей привела к гибели семи человек, за двумя пострадавшими из Читы вылетел борт санавиации.

По данным пресс-службы регионального Управления МВД, авария произошла на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 км от поселка Агинское. Водитель микроавтобуса столкнулся со стоящей грузовой автомашиной. От удара микроавтобус вынесло на встречную полосу, где в тот момент проезжал ЗИЛ-130.

Изначально в МВД сообщили о трех погибших. Затем в региональном Минздраве уточнили, что еще один человек скончался по дороге в больницу.

"Буквально несколько минут в Агинское вылетел борт санавиации, специалисты на месте оценят состояние пострадавших, после чего будет принято решение о дальнейшем лечении", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве отметили, что в составе комплексной бригады специалистов краевого центра медицины катастроф нейрохирург, два хирурга, травматолог, анестезиолог-реаниматолог, операционная сестра и медицинская сестра - анестезиста. Они также окажут помощь пострадавшим в другой аварии, которая произошла накануне и унесла жизни четырех человек, еще трое получили травмы.

"Они окажут необходимую помощь коллегам из Агинской окружной больницы, где в настоящее время находятся пятеро пострадавших в результате двух дорожно-транспортных происшествий с одиннадцатью погибшими. На месте будет решаться вопрос о необходимости транспортировки тяжелых пациентов в стационар краевого центра", - пояснили в Минздраве.

Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам в больницу направлен психолог.

Забайкальский край

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