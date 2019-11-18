В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев

На месте крушения "Боинга" рейса МН-17 в Донецкой области Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не имеют возможности оценить качество и достоверность материалов, якобы свидетельствующих о переговорах участников боевых действий в Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

В понедельник в ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами его попросили прокомментировать публикацию "перехваченных телефонных переговоров между теми, кто на территории Донбасса осуществлял военные операции", и Сурковым.

"Вся эта информация идет от ССГ, Совместной следственной группы. Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой Совместной следственной группы", - сказал Песков.

Он напомнил, что России фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность вносить весомый вклад в расследование катастрофы, произошедшей с малайзийским "Боингом".

"Различные материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины, страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства. В этой ситуации мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому соответственно не имеем возможности их комментировать", - сказал Песков.

У Пескова спросили, были ли в действительности переговоры Суркова с "лицами, которые руководили в 2014 году операцией в Донбассе".

"Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, о каких разговорах идет речь. Не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, какой-то компиляцией, вымыслом, очевидной ложью или еще что-то. Не могу вам об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверны", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" рейса МН-17 объявила о поиске свидетелей, которые могут помочь прояснить обнародованные новые данные по расследованию катастрофы на востоке Украины в июле 2014 года.

В связи с этим JIT опубликовала записи перехваченных переговоров тогдашнего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и других обвиняемых по делу МН17 - Сергея Дубинского и Леонида Харченко, а также запись пресс-конференции тогдашнего главы правительства ДНР Александра Бородая.

Следователи считают, что представители ополчения ДНР сбили самолет Malaysia Airline, в котором было 298 человек, из "Бука", который принадлежит бригаде ПВО из Курска. Они хотят знать, кто отдавал приказы экипажу этого "Бука", а также Бородаю, Гиркину и другим лидерам ДНР, и роль, которую могли сыграть российские чиновники в Донбассе.

В июне 2019 года JIT назвала четырех подозреваемых в причастности к крушению малайзийского "Боинга" - это Гиркин, Дубинский, Харченко и Олег Пулатов.

Кроме того, следователей заинтересовали разговоры по средствам спецсвязи. В ССГ полагают, что спецсвязь ополченцы на востоке Украины получили из России.