Поиск

В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев

В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев
На месте крушения "Боинга" рейса МН-17 в Донецкой области
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не имеют возможности оценить качество и достоверность материалов, якобы свидетельствующих о переговорах участников боевых действий в Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

В понедельник в ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами его попросили прокомментировать публикацию "перехваченных телефонных переговоров между теми, кто на территории Донбасса осуществлял военные операции", и Сурковым.

"Вся эта информация идет от ССГ, Совместной следственной группы. Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой Совместной следственной группы", - сказал Песков.

Он напомнил, что России фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность вносить весомый вклад в расследование катастрофы, произошедшей с малайзийским "Боингом".

"Различные материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины, страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства. В этой ситуации мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому соответственно не имеем возможности их комментировать", - сказал Песков.

У Пескова спросили, были ли в действительности переговоры Суркова с "лицами, которые руководили в 2014 году операцией в Донбассе".

"Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, о каких разговорах идет речь. Не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, какой-то компиляцией, вымыслом, очевидной ложью или еще что-то. Не могу вам об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверны", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" рейса МН-17 объявила о поиске свидетелей, которые могут помочь прояснить обнародованные новые данные по расследованию катастрофы на востоке Украины в июле 2014 года.

В связи с этим JIT опубликовала записи перехваченных переговоров тогдашнего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и других обвиняемых по делу МН17 - Сергея Дубинского и Леонида Харченко, а также запись пресс-конференции тогдашнего главы правительства ДНР Александра Бородая.

Следователи считают, что представители ополчения ДНР сбили самолет Malaysia Airline, в котором было 298 человек, из "Бука", который принадлежит бригаде ПВО из Курска. Они хотят знать, кто отдавал приказы экипажу этого "Бука", а также Бородаю, Гиркину и другим лидерам ДНР, и роль, которую могли сыграть российские чиновники в Донбассе.

В июне 2019 года JIT назвала четырех подозреваемых в причастности к крушению малайзийского "Боинга" - это Гиркин, Дубинский, Харченко и Олег Пулатов.

Кроме того, следователей заинтересовали разговоры по средствам спецсвязи. В ССГ полагают, что спецсвязь ополченцы на востоке Украины получили из России.

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Бутиной предложили работу в международном комитете Госдумы

Медведев заявил о необходимости внедрить в портал госуслуг ряд новых функций

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Россияне максимально охладели к Трампу

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида
Конфликт в Керченском проливе

РФ передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

РФ передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

"Яндекс" допустил риски для финансового положения и корпоративной культуры компании

Конфликт в Керченском проливе

Песков заявил, что передача Киеву задержанных кораблей не связана с решением трибунала ООН

Песков заявил, что передача Киеву задержанных кораблей не связана с решением трибунала ООН

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления

"Яндекс" согласовал с Кремлем изменение структуры управления
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');