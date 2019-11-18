В правительстве сочли избыточной идею ОНФ сократить время продажи спиртного в РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов назвал "избыточным " поступившее в кабмин предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сократить время продажи алкоголя в стране до 22:00.

"Обращение (ОНФ - ИФ) в адрес правительства носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении (времени - ИФ) продажи алкоголя, исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ", - пояснил Осипов. Он добавил, что " в некоторых регионах руководители давно это сделали".

Ранее в понедельник газета "Известия" написала, что ОНФ выступил с предложением пересмотреть правила продажи алкоголя на федеральном уровне, ограничив время реализации алкогольных напитков до 22:00. В настоящее время федеральный закон позволяет продавать алкоголь с 8 утра до 23:00 по местному времени.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Калининградской области на два часа сократили время продажи спиртного в торговых сетях. Согласно принятым местным депутатам поправкам, теперь спиртное будет продаваться с 11 до 21 часа. До этого алкоголь можно было купить с 10 до 22 часов.