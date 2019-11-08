Поиск

В Калининградской области на два часа сократят время продажи алкоголя

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Калининградской области на два часа сокращено время продажи спиртного в торговых сетях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной Думы.

Депутаты в пятницу приняли поправки в закон, предложенные прокуратурой. Согласно этим поправкам, теперь спиртное будет продаваться с 11 до 21 часа. До этого алкоголь можно было купить с 10 до 22 часов.

Кроме того, купить спиртное нельзя будет в Международный день защиты детей - 1 июня, в День молодежи - 27 июня, День знаний - 1 сентября и Всероссийский день трезвости - 11 сентября.

Поправки в закон приняты сразу в первом и втором чтениях, "за" проголосовали 27 депутатов, четверо воздержались. Закон вступит в силу после его подписания губернатором.

Как сообщили "Интерфаксу" в одной из крупных торговых сетей региона, отрицательное заключение на проект поправок ранее дали в Калининградской торгово-промышленной палате, Союзе промышленников и предпринимателей, областном Минэкономразвития, а также бизнес-омбудсмен региона.

Калининградская область

Новости по теме

Новости

Бутина прочтет лекции о кибербезопасности в Алтайском университете

Бутина прочтет лекции о кибербезопасности в Алтайском университете

Медики опровергли сообщение о смерти одного из раненных Рамилем Шамсутдиновым солдат

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

ВЦИОМ сообщил о готовности 68% россиян информировать полицию о третьих лицах

"Почта России" попросила выделить ей денег из ФНБ

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

Российские следователи раскрыли секреты использования гипноза при расследовании

В Минсвязи не поддержали законопроект Клишаса о блокировке пользователей e-mail

В Минсвязи не поддержали законопроект Клишаса о блокировке пользователей e-mail

На главный храм Вооруженных сил РФ установили первый купол

На главный храм Вооруженных сил РФ установили первый купол
Миллиарды полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор отцу экс-полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор отцу экс-полковника Захарченко
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');