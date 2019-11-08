В Калининградской области на два часа сократят время продажи алкоголя

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Калининградской области на два часа сокращено время продажи спиртного в торговых сетях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной Думы.

Депутаты в пятницу приняли поправки в закон, предложенные прокуратурой. Согласно этим поправкам, теперь спиртное будет продаваться с 11 до 21 часа. До этого алкоголь можно было купить с 10 до 22 часов.

Кроме того, купить спиртное нельзя будет в Международный день защиты детей - 1 июня, в День молодежи - 27 июня, День знаний - 1 сентября и Всероссийский день трезвости - 11 сентября.

Поправки в закон приняты сразу в первом и втором чтениях, "за" проголосовали 27 депутатов, четверо воздержались. Закон вступит в силу после его подписания губернатором.

Как сообщили "Интерфаксу" в одной из крупных торговых сетей региона, отрицательное заключение на проект поправок ранее дали в Калининградской торгово-промышленной палате, Союзе промышленников и предпринимателей, областном Минэкономразвития, а также бизнес-омбудсмен региона.