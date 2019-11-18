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Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы лишил депутата Госдумы Николая Герасименко водительских прав на полтора года. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в котором получил травмы мотоциклист (ч.2 ст.12.24 КоАП).

Герасименко 23 июня столкнулся на своем Lexus с мотоциклом на Ленинском проспекте. Он подтвердил "Интерфаксу", что сворачивал на главную дорогу и в него врезался мотоциклист. Мотоциклисту вызвали скорую помощь, его доставили в Первую градскую больницу. От лечения он отказался. Депутат добавил, что больше трех часов оставался на месте ДТП, пока авария оформлялась.

24 октября Госдума согласилась снять с Герасименко депутатскую неприкосновенность для разбирательства в связи с этой аварией.

Госдума Николай Герасименко Гагаринский суд Lexus Москва

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