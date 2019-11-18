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Туроператор Anex Tour купит подразделения Thomas Cook в Германии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Турецкий туроператор Anex Tour подписал предварительное соглашение о покупке подразделений обанкротившегося Thomas Cook в Германии, если сделка состоится, компания станет второй по величине после немецкой TUI, сообщает газета Daily Sabah.

"Турецкий туроператор-гигант Anex Tour станет второй по величине туркомпанией после немецкой TUI. После приобретения российского подразделения обанкротившегося британского холдинга Anex Tour подписал предварительное соглашение о покупке брендов Oger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, которые входили в немецкую структуру Thomas Cook Touristik GmbH", - пишет издание.

По словам владельца Anex Tour Нешета Кочкара, после завершения сделок число туристов, путешествующих по линии туроператора, вырастет до 8 млн, а оборот компании составит более $10 млрд. "Мы стремимся стать глобальным игроком на туристическом рынке. Покупка акций Thomas Cook также входила в нашу стратегию, поскольку мы и до банкротства компании собирались приобрести филиалы в России и Германии. Мы принимаем на себя все внутренние и международные операции этих брендов", - цитирует Daily Sabah президента туроператора.

Кочкар отметил, что в 2019 году Anex Tour отправил на отдых в Турцию 1,9 млн туристов, из которых 150 тыс. были из Германии, а 1,7 млн - из России и стран СНГ. "В результате заключения сделок в следующем году эта цифра вырастет более чем на 50% и превысит 3 млн путешественников", - добавил он.

Владелец Anex Tour подчеркнул, что после завершения всех процедур по приобретению "Интуриста", Oger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, он готов возобновить переговоры с китайским инвестиционным фондом Fosun, чтобы обсудить сделки по бренду Thomas Cook в Великобритании.

Старейший британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации из-за долгов в размере 2 млрд фунтов, его германская "дочка" объявила о банкротстве 25 сентября. В конце октября подразделения британского холдинга Thomas Cook в Германии Neckermann Reisen, Oger Tours and Bucher Reisen сообщили о планах возобновить работу с 1 декабря 2019 года.

Туроператор "Интурист" 15 ноября официально заявил о сделке с владельцем Anex Tour Нешетом Кочкаром. Новый владелец туроператора планирует сохранить бренд и вывести компанию на IPO. Сумму сделки ее участники не обнародовали.

Anex Tour Thomas Cook Германия

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