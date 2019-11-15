"Интурист" подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Нешет Кочкар пообещал провести рекапитализацию, реструктуризацию "Интуриста" и вывести его на IPO

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар. Бизнес "Интуриста" не будет слит с турецкой компаний, оператор продолжит работать отдельно и сохранит бренд, говорится в пресс-релизе.

""Интурист" - очень важный бренд в истории российского и международного туризма, и мы просто не можем позволить ему потерять свои позиции. После завершения рекапитализации и реструктуризации компании мы сделаем "Интурист" поистине народной компанией путем публичного размещения (IPO) в России", - заявил Кочкар. Его слова приведены в пресс-релизе.

Кочкар приобретет въездной, выездной и внутренний туроператорский бизнес "Интуриста", розничную сеть, технологии и другие активы, которые раньше принадлежали Thomas Cook Group, сообщил туроператор.

Thomas Cook был акционером "Интуриста" с 2011 года. Осенью 2019 года британская компания объявила о банкротстве. Гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев, комментируя сделку с Кочкаром, отметил, что, несмотря на трудности у Thomas Cook, туроператор продолжил работу и успешно завершил летние программы полетов.

Днем ранее о сделке сообщило турецкое издание TurizmGuncel.

Турецкий Anex Tour входит в тройку самых крупных туроператоров на российском рынке. Его стратегический партнер - крупнейшая чартерная авиакомпания в России AZUR air. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

Летом 2019 года Кочкар приобрел 8% Thomas Cook.

"Интурист" - старейший и крупнейший туроператор на рынке приема в России иностранных туристов, компания принимает граждан из 150 стран. Также это один из ведущих игроков на рынке внутреннего и выездного туризма. В 2019 году бренду "Интуриста" исполнилось 90 лет.