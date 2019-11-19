"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в ближайшее время определится с выделением дополнительных мест американским астронавтам на российских кораблях "Союз", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

Ранее на сайте Центра подготовки космонавтов появились фамилии трех следующих экипажей Международной космической станции, проходящих подготовку для полета на российских кораблях "Союз". В их числе не оказалось астронавтов НАСА.

"Роскосмос" запланировал на 2020 год два пилотируемых полета - весной и осенью. При этом второй должен стать впервые в истории МКС полетом полностью российского экипажа "Союза". Россия заинтересована в увеличении численности своего экипажа, так как космонавты должны будут успеть к концу 2020 года подготовить МКС к приему в состав российского сегмента многофункционального лабораторного модуля.

Стартующий к МКС весной 2020 года экипаж МКС-63 состоит из россиян Николая Тихонова и Андрея Бабкина, однако японского астронавта Хосидэ Акихико, который должен был лететь третьим по квоте НАСА, заменили на американца Криса Кессиди. Это связано с очередным переносом сроков начала полетов американских коммерческих кораблей на МКС, которые должны были начаться в первой половине следующего года.

По действующему контракту между "Роскосмосом" и НАСА это будет последний полет американцев на российском "Союзе".

Следующий экипаж должен быть отправлен осенью следующего года, ранее было известно, что в его составе двое россиян Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, однако недавно на сайте ЦПК появилась и третья фамилия - российского космонавта Николая Чуба.

Между тем недавно стало известно, что из-за переноса начала полетов кораблей Crew Dragon и Starliner глава NASA Джим Брайденстайн обратился к "Роскосмосу" о предоставлении дополнительных 1-2 мест в 2020-2021 годах. Таким образом, состав экипажа корабля "Союз", который отправится на станцию осенью следующего года может измениться.

После обращения американской стороны глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал команду начать производство двух дополнительных кораблей "Союз МС", однако их производство занимает 2,5-3 года.

Ранее Рогозин сообщал, что места для доставки американских астронавтов на МКС в 2020-2021 годах предоставят за счёт урезания российских экипажей "Союзов". Из-за этого россиянам придётся сократить программу экспериментов на МКС.

В настоящее время Россия является монополистом в доставке экипажей на МКС после закрытия в 2011 году американской программы Space Shuttle. Компании SpaceX и Boeing на протяжении нескольких лет пытаются создать свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами неоднократно сдвигались. Новые сроки, называемые американцами, - середина 2020 года. При этом у НАСА есть место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной 2020 года.