НАСА заплатило России почти $4 млрд за 13 лет за полеты на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты потратили почти 4 миллиарда долларов на полеты астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз" за последние 13 лет, говорится в отчете главного инспектора НАСА Пола Мартина.

"С 2006 года НАСА приобрело 70 мест на сумму около 3,9 млрд долларов", - говорится в документе, опубликованном на сайте американского космического агентства. При этом отмечается, что в среднем НАСА заплатило $55,4 млн за место в 70 завершенных и запланированных миссиях в период с 2006 по 2020 год. Цена варьировались от примерно $21,3 млн до $86 млн за путешествие в оба конца.

После 2017 года, когда американские компании первоначально планировали начать коммерческие пилотируемые полеты, НАСА заключило контракт на 12 дополнительных мест в "Союзах" стоимостью примерно $1 млрд (или в среднем $79,7 млн за место).

Отмечается также, что в ожидании начала полетов астронавтов на коммерческих кораблях и снижения потребности в местах на "Союзах", начиная с января 2020 года "Роскосмос" планирует сократить полеты своих кораблей с двух до одного в шесть месяцев.

Но, если коммерческие полеты не начнутся к октябрю 2020 года, то мест на "Союзах" для перевозки американских астронавтов не окажется, отмечается в докладе. В докладе указывается, что НАСА и "Роскосмос" продолжают обсуждать возможные пути решения данной проблемы.

В конце октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что места для доставки американских астронавтов на МКС в 2020-2021 годах предоставят за счет урезания российских экипажей "Союзов". "Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать", - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что в 2020 году запланированы полеты к МКС двух российских пилотируемых кораблей: "Союз МС-16" и "Союз МС-17". Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что экипаж корабля "Союз МС-17" впервые за 20 лет должен состоять только из россиян. При этом он допустил вероятность того, что НАСА обратится к Роскосмосу с просьбой о включении в состав экипажа своих астронавтов из-за неготовности американских пилотируемых кораблей.