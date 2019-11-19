Осужденный из Петербурга добился 30 000 рублей компенсации по 700 искам

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Колпинский суд Петербурга рассмотрел более 700 исков осужденного Евгения Парамонова об ущемлении его прав в следственных изоляторах и присудила ему 30 000 рублей компенсации. Он хотел взыскать больше 150 млн рублей. Пресс-служба городских судов назвала тяжбу самым объемным гражданским делом в Петербурге за последние десять лет.

В частности, Парамонов жаловался на лужи и вонючую помойку во дворе для прогулок, участие в судах по видеосвязи и шум от газонокосилок.

Истец перечислил нарушения своих прав за периоды содержания под стражей с 22 сентября 2014 года по 19 июля 2017 года и с 23 апреля по 19 декабря 2018 года. Ответчиками он назвал ФСИН, Минфин, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также СИЗО-1 и СИЗО-4.

В частности, он обвинил их в нарушении его прав на благоприятную окружающую среду во время прогулок в СИЗО, и указал, что в таких условиях прогулки не способствовали укреплению здоровья.

"Прогулки предоставлялись менее одного часа, внутренний двор не был оборудован скамейками, навес от дождя был старым и пропускал осадки, а Парамонов намокал; все было в ямах и лужах, гулять было невозможно. Проход через двор осуществлялся через узкие крутые опасные лестницы, рядом находился контейнер для мусора, который источал неприятный запах", - цитирует пресс-служба судов.

Еще Парамонов потребовал 67,5 млн рублей за унижение его достоинства и чести в ходе судебных заседаний, которые были организованы по видеоконференцсвязи через камеру-"клетку".

Его не раз рано будили для поездки на следственные действия и в суд, в изолятор он возвращался поздно и в результате не получал горячее питание, указывал истец.

Также осужденный добивался компенсации морального вреда за "звуки газонокосилки за окном", за ошибочную отправку в другой суд его апелляции и неэтапирование его из СИЗО в колонию.

По данным СМИ, Парамонова оба раза арестовывали по подозрению в мошенничестве.