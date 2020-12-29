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КС разрешил осужденным длительные свидания в СИЗО

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Приговоренные к реальным срокам, которые после приговора остаютсяв СИЗО, вправе получать длительные свидания, постановил Конституционный суд Росссии.

Соответствующее постановление вынесено по жалобе Евгения Парамонова, который был осужден за мошенничество и несколько лет провел в СИЗО в Ленинградской области. В течение этого срока они с женой планировали зачать ребенка, Уголовно-исполнительный кодекс таким осужденным длительные свидания не разрешает, Парамонов счел это нарушением его конституционных прав.

В заявлении в КС он попросил проверить конституционность статьи 771 УИК РФ, статей 17 и 18 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и пунктов 139-143 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.

КС указал, что лишение свободы предполагает поддержание осужденными семейных отношений, включая длительные свидания. Реализация этих прав зависит от вида исправительного учреждения, режима отбывания наказания и воспитательных мер. Временное ограничение права на свидания допускается, но не может быть произвольным. При этом факт пребывания в СИЗО не меняет условий исполнения наказания и правового положения лица как осужденного. Он должен сохранять свой статус с присущими ему правами и обязанностями, включая право на свидания, следует из постановления.

Оспоренные положения безосновательно ограничивают права осужденных, решил суд. Содержание осужденного в СИЗО, даже продиктованное потребностями рациональной организации производства по делу, ведет к отступлению от требования соразмерности ограничений прав преследуемым целям.

КС пришел к заключению, что оспоренные нормы в их взаимосвязи не соответствуют Конституции и законодтель их должен изменить, а до тех пор возникшие противоречия будут разрешать суды. Также КС присудил Парамонову право на компенсацию.

Парамонов известен в Петербурга как человек, подавший к региональному УФСИН более 700 исков по поводу условий содержания в пенитенциарных учреждениях. Так, например, истец жаловался на тюремные прогулки, которые "не способствовали укреплению здоровья", "унижающее достоинство" содержание в камере и звуки газонокосилки. Как сообщалось, в ноябре 2019 года суд первой инстанции частично удовлетворил требования Парамонова, взыскав в его пользу в качестве компенсации 30 000 рублей.

Конституционный суд Ленинградская область ФСИН Евгений Парамонов

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