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В России выпустили первый учебник по деструктологии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В России издан первый учебник по новой прикладной науке - деструктологии, его подготовили в Московском государственном лингвистическом университете. О выходе учебника сообщил руководитель авторского коллектива, заведующий лаборатории деструктологии МГЛУ профессор Роман Силантьев.

По его словам, в учебнике описаны способы борьбы со всем спектром "деструктивных угроз в духовной сфере - психокультами, коммерческими культами, религиозными сектами, деструктивными молодежными субкультурами, магами, экстремистами и террористами".

Учебник написан для педагогов, чиновников, правоохранителей и духовных лиц, которые будут учиться на курсах повышения квалификации в МГЛУ.

Деструктологию как новую научную дисциплину Силантьев представил в Москве год назад. На тот момент курс деструктологии уже читался в МГЛУ. Тогда он объяснял, что наука, которая изучает все деструктивные вызовы жизни, здоровью и благосостоянию людей, необходима, поскольку в зону риска попадает много людей, а специалистов, способных оценить весь спектр угроз, очень мало. По его мнению, в случае достаточного распространения деструктологии удастся заметно повысить уровень национальной безопасности и минимизировать вовлечение граждан в деструктивные организации.

Лабораторию деструктологии в МГЛУ открыли в начале 2019 года. Ее штат укомплектовали ведущими учеными в сфере деструктивных образований.

Лаборатория проводит "лингвистические, психологические, религиоведческие, политологические и социологические экспертизы любой сложности", которые не раз использовались в судах, говорится на сайте университета. В частности, лаборатория специализируется на экстремистских и террористических организациях религиозного типа.

Курсы повышения квалификации в области деструктологии для чиновников и полицейских в МГЛУ проводят с 2018 года.

МГЛУ Роман Силантьев

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