Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который вводит в законодательство понятие "единая минимальная цена табачной продукции" и устанавливает порядок ее расчета.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы проекта закона - депутаты Сергей Катасонов (ЛДПР), а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов, Юрий Кобзев ("Единая Россия"). Предполагается, что единая минимальная цена будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС.

Цель этой инициативы - борьба с нелегальной табачной продукцией, следует из пояснительной записки к законопроекту. Пока в стране нет единой экономически обоснованной минимальной цены, ниже которой сигареты будет запрещено продавать, "рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам, зачастую даже ниже налоговой составляющей", говорится в документе.

Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляет около 115 рублей. Нелегальная продукция продается по цене 45-55 рублей, при том, что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей, приводят пример авторы законопроекта.

По формуле, которую предложили депутаты, единая минимальная цена на 2019 год составила бы 86,28 рубля. Если бы она была введена, она не затронула бы более 97% продукции легальных производителей, отмечают авторы законопроекта.

Рост нелегальной торговли табачной продукцией обусловлен повышением цен на легально продающиеся сигареты и папиросы из-за увеличения акцизов, в то время как нелегальная продукция не содержит в цене налогового компонента, отмечается в пояснительной записке.

По данным исследования компании Kantar, доля нелегальных сигарет на российском рынке в I квартале 2019 года выросла до 10,3% с 7,7% годом ранее.

О планах ввести единую минимальную цену на табачные изделия в сентябре говорил "Парламентской газете" один из авторов законопроекта Катасонов. "Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. 95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе", - заявил он.

В настоящее время минимальная цена на сигареты составляет 75% от максимальной розничной цены и рассчитывается для каждой марки.