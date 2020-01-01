В РФ повышаются акцизы на сигареты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России повышаются акцизы на сигареты и папиросы, табак, сигары, сигариллы, биди, кретек, сигареты и папиросы.

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.

Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены). Адвалорный компонент составляет 14,5% расчетной стоимости (но не менее 2,671 тыс. рублей за 1 тыс. штук).

Акцизы на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) с 1 января составляют 3,172 тыс. рублей за 1 кг (ранее ставка акциза составляла 3,05 тыс. рублей).

Акцизы на сигары выросли до 215 рублей с 207 рублей за 1 штуку.

Акцизы на сигариллы, биди и кретек повысились до 3,055 тыс. рублей с 2,938 тыс. рублей за 1 тыс. штук.

Кроме того, выросли акцизы на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, - до 6,04 тыс. рублей с 5,808 тыс. рублей за 1 кг.