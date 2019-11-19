ФНС исключила Панаму и Сан-Марино из списка стран, не обменивающихся данными

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила с 1 января 2020 года из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Панаму и Сан-Марино.

Приказ ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией" опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновленном перечне остаются государства и территории, с которыми у Российской Федерации отсутствуют международные договоры об избежании двойного налогообложения, а также страны, с которыми такие договоры заключены, но не вступили в силу.

Всего в перечне останутся 98 государств и 18 территорий.

Панаму уже предполагалось исключить из перечня с 1 января 2019 года, как следовало из проекта аналогичного приказа, опубликованного в августе 2018 года, но в окончательной редакции документа эта корректировка не была сделана.

Согласно проекту перечня на 2020 год, опубликованному в конце июня, в него могли вернуть Монако, исключенное из списка в начале текущего года, но этого не произошло.

По Налоговому кодексу РФ, прибыль контролируемой иностранной компании (КИК) освобождается от налога, если постоянным ее местонахождением является государство (территория), с которым имеется международный договор России по вопросам налогообложения, и оно, следовательно, не включено в перечень, утверждаемый ФНС. Напротив, расположение подконтрольных российским налоговым резидентам лиц в государствах из перечня ФНС влечет за собой налоговые последствия для российских налоговых резидентов, в первую очередь признание для них вмененного дохода.

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту приказа, включение государств в перечень преследует внутренние цели Российской Федерации по борьбе с уклонением от налогообложения. Российские налогоплательщики во многих случаях используют налогоплательщиков таких стран и сделки с ними для создания схем недобросовестного снижения налогового бремени в России за счет разницы в налоговых системах государств.