Минфину дали месяц на пересмотр договоров о двойном налогообложении в связи с новым налогом на дивиденды

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин дал Минфину месяц на пересмотр всех соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения в связи со введением новой ставки налога на дивиденды, выводимые за рубеж, в офшоры. Он сказал это на заседании правительства.

"Налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%. В случае отказа с их стороны, рассмотреть вопрос нам будет необходимо об одностороннем выходе из этих соглашений", - заявил премьер.

Повысить ставку налога на дивиденды, выводимые в офшоры, с 2% до 15% предложил накануне президент Владимир Путин. В телеобращении к нации он назвал меры по борьбе с распространением коронавируса, меры по поддержке тех, кто пострадает от ограничений, а также предложил ввести два новых налога для пополнения с бюджета.

По словам президента, все выплаты дивидендов в иностранные юрисдикции должны облагаться "адекватным налогом". Повышение ставки до 15% вступит в конфликт с соглашениями России с другими странами об избежании двойного налогообложения. Предполагается, что эти страны могут и не согласиться с этим изменением, тогда Россия расторгнет с ними соглашения в одностороннем порядке.

Путин предложил начать со стран, "через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны".

Повышение коснется как физических, так и юридических лиц, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У России больше ста соглашений с другими странами о двойном налогообложению. Без них компания, которая выплачивает дивиденды, проценты или роялти за границу, будет платить налоги по максимуму 15% и 20%.