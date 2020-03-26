Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Минфину дали месяц на пересмотр договоров о двойном налогообложении в связи с новым налогом на дивиденды

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин дал Минфину месяц на пересмотр всех соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения в связи со введением новой ставки налога на дивиденды, выводимые за рубеж, в офшоры. Он сказал это на заседании правительства.

Экономический кризис

"Налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%. В случае отказа с их стороны, рассмотреть вопрос нам будет необходимо об одностороннем выходе из этих соглашений", - заявил премьер.

Повысить ставку налога на дивиденды, выводимые в офшоры, с 2% до 15% предложил накануне президент Владимир Путин. В телеобращении к нации он назвал меры по борьбе с распространением коронавируса, меры по поддержке тех, кто пострадает от ограничений, а также предложил ввести два новых налога для пополнения с бюджета.

По словам президента, все выплаты дивидендов в иностранные юрисдикции должны облагаться "адекватным налогом". Повышение ставки до 15% вступит в конфликт с соглашениями России с другими странами об избежании двойного налогообложения. Предполагается, что эти страны могут и не согласиться с этим изменением, тогда Россия расторгнет с ними соглашения в одностороннем порядке.

Путин предложил начать со стран, "через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны".

Повышение коснется как физических, так и юридических лиц, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У России больше ста соглашений с другими странами о двойном налогообложению. Без них компания, которая выплачивает дивиденды, проценты или роялти за границу, будет платить налоги по максимуму 15% и 20%.

Михаил Мишустин Минфин Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Союз мукомолов РФ предупредил о риске дефицита муки

"Дочка" РЖД заморозила стоимость билетов в СВ, купе и люкс на фоне коронавируса

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Белый дом выделит для помощи экономике США $2 трлн на три месяца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');