Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".

По данным издания, исключение составят "неустранимые случаи", которые правительство перечислит позднее.

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов отметил, что данный законопроект закладывает "новую философию взаимодействия человека с государством": получение услуг должно стать "максимально удобным, но при этом возлагает много новых обязанностей на ведомства".

"Однако альтернативного пути нет: если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя", - заявил Шипов.

Газета отмечает, что получить помощь в МФЦ можно будет вне зависимости от места прописки, а все услуги станут доступны в электронном виде. Согласно плану Минэкономразвития, ряд сервисов будет предоставляться до фактического обращения граждан - например, там обещают в день 45-летия гражданину предложить готовый запрос о смене паспорта, который ему останется только подписать. Кроме того, многофункциональные центры получат право привлекать к работе негосударственные организации, например, кредитные.

Планируется, что соответствующий законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет издание.