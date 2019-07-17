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Электронные паспорта РФ начнут выдавать в июле 2020 года

Электронные паспорта РФ начнут выдавать в июле 2020 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется с июля 2020 года в Москве, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Электронный документ будет содержать данные о месте проживания, водительские права, данные СНИЛС и ИНН.

Акимов заверил, что новая форма паспортов не приведет к дополнительным расходам для бюджета РФ. "Мы планируем, что мы останемся в рамках той пошлины, которая у нас при выдаче", - сказал он.

В качестве примера удобства нового документа Акимов привел стоимость пошлины на водительские права, которая на сегодняшний день составляет 2 тысячи рублей, а при электронном паспорте стоимость сократится до 300 рублей.

По итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по этой теме Акимов уточнил что технически страна готова к нововведению. Он заверил, что ни с точки зрения криптоалгоритма, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, никаких иностранных компонентов задействовано не будет.

Что касается традиционных бумажных паспортов, то их закончат выдавать в 2022 году.

Медведев в ходе совещания заявил, что электронный паспорт может представлять из себя пластиковую карту с чипом, а также мобильным приложения в смартфоне. Правительство учитывает оба варианта: и физический носитель, который можно носить с собой, и мобильное приложение в качестве дополнительной опции.

На первом этапе документы в новом формате будут выдаваться в пунктах выдачи электронных загранпаспортов, но затем планируется внедрить эту возможность в МФЦ.

Максим Акимов правительство

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