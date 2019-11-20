Режим повышенной готовности введен из-за аварии, лишившей тепла 2,5 тыс. барнаульцев

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Из-за аварии в Барнауле 26 многоквартирных домов остались почти в тридцатиградусный мороз без отопления, введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-центр мэрии города в среду.

"Режим повышенной готовности введен в двух районах Барнаула в связи с коммунальной аварией. (...) В зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тысяч человек, 26 домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации последствий аварии к земляным работам приступила аварийная бригада. Для поддержания температурного режима в домах управляющие организации обеспечивают принудительную циркуляцию через обратный трубопровод тепловой сети. При необходимости власти обещают приготовить два пункта временного проживания и предоставить около 100 обогревателей.

"Выставлен пост ГИБДД для регулирования движения в зоне проведения ремонтных работ, движение транспорта не ограничено - дорожные службы ведут очистку дорожного полотна от воды и обработку антигололедными реагентами", - подчеркивается в сообщении.

По данным мэрии, произошло повреждение на тепловой сети диаметром 600 мм по адресу проспект Ленина, 142 . Изначально мэрия сообщала об отключении тепла в 23 жилых домах и двух детсадах.

Температура воздуха в Барнауле в среду утром опустилась до минус 27 градусов.