В Барнауле жители 23 многоэтажек остались без отопления в почти 30-градусный мороз

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Авария на тепловой сети в Барнауле (Алтайский край) оставила без тепла 23 жилых дома и два детских сада, сообщает пресс-центр мэрии города в среду.

"Повреждение на тепловой сети диаметром 600 произошло по адресу проспект Ленина, 142. Под отключение попали 23 жилых дома и детские сады №45 и №105. На месте аварии плохая видимость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация детских садов ведет обзвон родителей, чтобы они не приводили детей в детские сады.

"Если такой возможности у родителей нет, детей готовы принять временно", - подчеркивается в сообщении.

Температура воздуха в Барнауле в среду утром опустилась до минус 27 градусов.