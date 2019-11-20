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"Левада-центр" заметил рост важности свободы слова для россиян

Два год назад это право считали важным 34% населения, сейчас - 58%

"Левада-центр" заметил рост важности свободы слова для россиян
Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - За последние два года доля россиян, которые считают свободу слова одной из важных свобод и прав, выросла с 34% до 58%, заметили социологи "Левада-центра". Также россияне все чаще стали называть среди важных прав и свобод свободу вероисповедания и свободу собраний.

Последний опрос на эту тему проводился с 24 по 30 октября 2019 года среди 1616 человек в 50 регионах, предыдущий - в 2017 году. Респондентов спрашивали, какие из прав и свобод человека они считают наиболее важными, и предлагали список, из которого можно было выбрать несколько позиций.

Среди жителей Москвы ценность свободы слова выросла в два раза, среди жителей села и мелких городов - в полтора.

Доля тех, кто среди наиболее важных прав называет право на справедливый суд, выросла с 50% до 64%. Доля тех, кто назвал свободу вероисповедания и совести - с 22% до 40%.

78% опрошенных назвали право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Два года назад таких ответов было на 6 п.п. меньше.

По 70% респондентов выбрали из списка право на медицинскую помощь и на бесплатное образование, 59% - право на равный доступ к образованию. По 58% набрали право на свободу слова и право на работу и хорошие условия труда, 62% - право на соцзащиту и достойный уровень жизни.

Право на свободу мирных собраний находится в конце рейтинга, однако доля таких ответов выросла с 13%, до 28%.

Право на участие в общественной жизни и политике считают важным 30% опрошенных против 16% в 2017 году.

"Существенное увеличение частотности ответов может свидетельствовать об актуализации повестки, в данном случае - "прав человека", в общественном мнении. Респонденты стали чаще отмечать права, важность которых для них ранее не имела выраженной значимости", - прокомментировали в "Левада-центре".

Левада-центр

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