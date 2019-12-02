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Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями

30% также допускают протестные акции с требованиями социально-экономического характера

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Сопоставимое количество опрошенных (30%) допускают вероятность проведения протестных акций с требованиями социально-экономического характера, в частности, против падения уровня жизни. Лично участвовать в таких акциях, согласно опросу, выражают готовность 25% респондентов.

Между тем, по данным социологов, большинство россиян считают маловероятными политические и экономические протестные акции - 66% и 63% участников опроса соответственно. Не допускают своего участия в политических акциях 75% респондентов, в акциях с требованиями социально-экономического характера - 69% участников социологического исследования.

Опрос был проведен 21 - 27 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Аналогичный опрос "Левада-центр" проводил в августе этого года. Тогда вероятность протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускали 30% населения РФ. О готовности лично участвовать в политических протестах заявляли 20% опрошенных.

Россия Левада-центр

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