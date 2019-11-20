Патрушев заявил о попытках ограничить влияние России на мировые процессы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Попытки принизить роль СССР в разгроме фашизма и ограничить роль России на международной арене становятся все более настойчивыми, заявил секретарь Совет безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Путем фальсификации истории, уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся переформатировать нашу память, принизить историческую роль России и стран СНГ как гарантов стабильности в Евразии, ограничить влияние на мировые процессы", - заявил Патрушев на ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ. Его цитирует пресс-служба аппарата СБ РФ.

Патрушев напомнил, что в 2020 году будет широко отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). "Но чем дальше уходит 9 мая 1945 года, тем настойчивее становятся попытки принизить вклад СССР и государств Содружества в достижение победы", - отметил секретарь СБ РФ, заявив о необходимости защитить историческое наследие победы в ВОВ от искажений и спекуляций.