Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию недружественно настроенные западные силы попытаются активизировать работу в российских регионах и спровоцировать националистические и сепаратистские настроения, заявил "Аргументам и Фактам" секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Он сослался на имеющиеся у него данные. По его сведениям, эти силы будут действовать через некоммерческие неправительственные организации и "так называемые альтернативные" профсоюзы.

"Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент ­государственно­сти, и снижения чувства обще­российской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием", - заявил он.

Патрушев также сообщил, что деструктивную деятельность в России координируют Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, а также Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и многие другие.

Секретарь Совбеза также сообщил, российские НКО за пять лет получили из-за рубежа более 4 млрд рублей, и это только объемы, которые удалось доказать. По его убеждению, реальное финансирование было выше, поскольку "западные спонсоры" используют сетевые организации-посредники или другие непрозрачные способы перечисления средств, "что серь­езно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России".

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но продлится еще шесть дней, начиная с 25 июня.