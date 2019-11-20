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Строительные работы в Назрани создали угрозу разрушения древних курганов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Насыр-Кортском округе Назрани из-за строительных работ возникла угроза разрушения памятников на древних курганах, сообщили "Интерфаксу" в археологическом центре Ингушетии. Специалисты выяснили это в ходе внепланового выезда.

По словам археологов, на месте расположения Насыр-Кортских курганов № 5 и № 6 идут строительные работы, угрожающие сохранности памятников. В Экажеве планомерно ухудшается состояние Экажевского городища из-за того, что там поставили водонапорную башню. Территория вокруг Экажевских городищ № 2 и № 3 используется местным населением для свалки мусора.

Результаты проверки ученые передадут в компетентные органы.

Ранее директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев рассказывал о раскопках на Насыр-Кортском оборонительном рве и курганной насыпи с разрушенным еще в древности погребением. При исследовании более 20 курганных насыпей близ реконструируемой федеральной автодороги "Кавказ" ученые нашли уникальные образцы вооружения, наконечники стрел, копий, а также жертвенные плиты.

Самые большие раскопки были проведены в районе Карабулака. Там в общей сложности исследовано 23 курганных насыпи. Получен материал, позволяющий судить о различных процессах, в том числе о погребальном обряде, уровне развития общества, начиная со второго тысячелетия до нашей эры - на протяжении четырех тысяч лет. Археологии нашли образцы вооружения, наконечники стрел, копий, материал, позволяющий судить об идеологических воззрениях общества. В погребениях обнаружены жертвенные плиты.

Получены данные, позволяющие установить конструкции погребальных сооружений керамического производства. Обнаружены бронзовые наборные боевые пояса, железные наконечники, мечи.

Ингушетия Назрань Экажево Карабулак

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