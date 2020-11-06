Житель Ингушетии признан виновным в повреждении родовой башни

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Ингушетии Джейрахский районный суд назначил 54-летнему жителю поселения Бейни 300 часов обязательных работ за повреждение каменной родовой башни XV-XVI веков "Бэрер-Гала", сообщила прокуратура республики. Его также обязали возместить более 120 000 рублей, которые потребуются на восстановление памятника.

Суд установил, что осенью прошлого года подсудимый выбил из стены башни камни, нарушив ее исторический облик. Камни он хотел использовать для собственной хозяйственной постройки. Когда он собрался камни забрать, ему это не удалось: дороги в горах размыло, и он не смог подъехать к башням на машине. После этого он узнал, что разрушение башни вызвало сильное возмущение в республике и что полиция ищет виновных, и он уже побоялся возвращаться на место.

Подсудимому вменили ч.1 ст.243 УК (уничтожение или повреждение объектов, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия).

Суд вынес ему приговор, учтя, что у него на иждивении находятся четверо детей.

В январе 2020 года в совете тейпов ингушского народа заявили, что задержаны подозреваемые в разрушении башен в Бейни ради изъятия арочных перекрытий, которые вывозились в Чечню.

На территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника находятся на госохране 1 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов России и 1 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.