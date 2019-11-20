Мать, оставившая на пьяную бабушку восемь детей, попросила соцслужбу временно их забрать

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мать восьми детей, которых она оставила в московской квартире в ненадлежащих условиях, попросила забрать их в соцучреждение до улучшения своей жизненной ситуации, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Мама, по данным департамента соцразвития, написала заявление, чтобы детей поместили в соцучреждение, но временно - пока ее жизненная ситуация не улучшится. Дети сейчас находятся в медучреждении, у всех ОРВИ", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, патронажная сестра заметила, что у находившихся в квартире детей имеются признаки простуды. При этом матери детей дома не было, а бабушка была пьяна. Патронажная сестра позвонила в "скорую", к детям отправили инспектора отдела по делам несовершеннолетних, кроме того, был составлен акт о безнадзорности.

Отмечается, что эта семья с сентября 2018 года состоит на профилактическом учете. Детям в этой семье от полугода до восьми лет, они привиты, хотят в детский сад и школу, ими занимались.

По данным пресс-службы Кузнецовой, против многодетной матери возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности", чтобы установить, действительно ли малолетние находились в опасности.

Также пресс-служба приводит слова Кузнецовой по этой ситуации: "Если семья многодетная, внимание со стороны государства должно возрастать. В этой ситуации помощь маме очень нужна и важна, и это не только пособия, не прийти и посчитать апельсины в холодильнике и проверить наличие спальных мест на детей, но спросить, чем мы можем помочь. Мы следим за развитием ситуации, безусловно, готовы оказать всю необходимую помощь".