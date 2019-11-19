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На мать-одиночку в Москве завели дело об оставлении в опасности восьмерых детей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Против москвички, бросившей своих восьмерых детей на попечение своей престарелой матери, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель столичного управления Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу". По версии следствия, вечером в понедельник, 18 ноября, в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой обнаружили маленьких детей, заболевших простудой. При этом их мать отсутствовала дома несколько дней, отметила Иванова.

Она добавила, что за детьми присматривала их бабушка. Однако, по мнению медиков, условия, в которых проживали дети, были "ненадлежащими", поэтому об этой ситуации медработники сообщили в правоохранительные органы.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье", - сказала Иванова.

18 ноября она сообщала, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка, в ходе которой установлено, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах профилактики.

Статья 125 УК РФ предусматривает наказание на срок до одного года лишения свободы.

СКР Юлия Иванова Москва

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