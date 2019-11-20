Поиск

"Водоканал Санкт-Петербурга" подтвердил обыски у своих сотрудников

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге и в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проходят следственные действия по делу, по которому предприятие признано потерпевшим, сообщили в пресс-службе компании.

Комментировать ход расследования там отказались, но заверили, что в "полном объеме и добросовестно" сотрудничают со следствием.

Несмотря на обыски, предприятие работает в штатном режиме, уточнили в администрации компании.

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия. Дело возбудили по статье о причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием. По версии следствия, поставщики электроэнергии заключили с предприятием контракт по завышенной цене и причинили ему ущерб в 1 млрд рублей.

В апреле "Водоканал Санкт-Петербурге" уведомил уведомление о расторжении контракта с поставщиком электроэнергии ООО "Развитие и инвестиции" с 1 мая и подготовил иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с этой компании 1,778 млрд рублей необоснованного обогащения.

Проведенная в апреле проверка показала, что "Развитие и инвестиции" определяла стоимость поставляемой ГУП электроэнергии с нарушением условий заключенного договора и действующего законодательства, в результате чего "Водоканал" переплатил за три года 1,778 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга провела выборочную проверку и установила, что "Водоканал" системно нарушает положения действующего законодательства. Генеральный директор ГУПа Евгений Целиков, занимающий этот пост с 2016 года, был отправлен в отставку, а материалы проверки предприятия КСП поступили в правоохранительные органы.

Водоканал Санкт-Петербурга Петербург Развитие и инвестиции

Новости

Мать, оставившая на пьяную бабушку восемь детей, попросила соцслужбу временно их забрать

В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отказался восстановить на службе экс-полковника МВД, уволенного из-за Голунова

Форум "ВТБ Капитала"

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Уральского политолога оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление власти

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Правительство одобрило переход на новые тарифы железнодорожных перевозок с 2026 года

"Левада-центр" заметил рост важности свободы слова для россиян

"Левада-центр" заметил рост важности свободы слова для россиян

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');