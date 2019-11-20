"Водоканал Санкт-Петербурга" подтвердил обыски у своих сотрудников

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге и в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проходят следственные действия по делу, по которому предприятие признано потерпевшим, сообщили в пресс-службе компании.

Комментировать ход расследования там отказались, но заверили, что в "полном объеме и добросовестно" сотрудничают со следствием.

Несмотря на обыски, предприятие работает в штатном режиме, уточнили в администрации компании.

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия. Дело возбудили по статье о причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием. По версии следствия, поставщики электроэнергии заключили с предприятием контракт по завышенной цене и причинили ему ущерб в 1 млрд рублей.

В апреле "Водоканал Санкт-Петербурге" уведомил уведомление о расторжении контракта с поставщиком электроэнергии ООО "Развитие и инвестиции" с 1 мая и подготовил иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с этой компании 1,778 млрд рублей необоснованного обогащения.

Проведенная в апреле проверка показала, что "Развитие и инвестиции" определяла стоимость поставляемой ГУП электроэнергии с нарушением условий заключенного договора и действующего законодательства, в результате чего "Водоканал" переплатил за три года 1,778 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга провела выборочную проверку и установила, что "Водоканал" системно нарушает положения действующего законодательства. Генеральный директор ГУПа Евгений Целиков, занимающий этот пост с 2016 года, был отправлен в отставку, а материалы проверки предприятия КСП поступили в правоохранительные органы.