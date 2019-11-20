Задержан экс-глава петербургского "Водоканала"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Чем обосновано задержание Целикова, источник не уточнил. Однако, по его словам, в деле есть и другие фигуранты, которых он назвать отказался.

Ранее в среду петербургский "Водоканал" сообщил о следственных действиях по делу, в котором предприятие признано потерпевшим. По данным СМИ, речь идет о деле по статье "Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием". Правоохранительные органы подозревают, что поставщики электроэнергии, с которыми у ГУП был контракт, могли завышать цены, что повлекло ущерб в 1,7 млрд рублей.

Как сообщал "Интерфакс" в апреле, петербургский "Водоканал" направил уведомление о расторжении контракта с поставщиком электроэнергии ООО "Развитие и инвестиции" с 1 мая и подготовил иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ООО необоснованного обогащения в размере 1,778 млрд рублей.

В результате проведенной в апрелепроверки выяснилось, что "Развитие и инвестиции" определяла стоимость поставляемой ГУП электроэнергии с нарушением условий договора и законодательства, в результате чего "Водоканал" переплатил за поставленную электроэнергию за последние три года 1,778 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга провела выборочную проверку и установила, что "Водоканал" системно нарушает законодательство РФ. Гендиректор ГУП Целиков, занимавший этот пост с 2016 года, был уволен, а материалы проверки поступили в правоохранительные органы.