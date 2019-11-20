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Шойгу обещал показать 9 мая на Красной площади новую для парадов военную технику

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В военном параде 9 мая 2020 года на Красной площади будут участвовать больше двух десятков образцов военной техники, которая до сих пор ни разу не была задействована в парадах, заявил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Он упомянул боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерную систему дистанционного минирования, защищенные автомобили "Тайфун".

Всего в параде примут участие больше 14 000 человек и около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе больше 100 единиц авиации. Ожидается участие в мероприятии и иностранных воинских подразделений.

"Сегодня во многих странах все чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьёзный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом", - отметил Шойгу.

Он считает, что в такой обстановке парад "не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств".

Сергей Шойгу Москва Красная площадь парад Победы Книжал Эпоха Тайфун Армата Курганец

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