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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Президент Таджикистана примет участие в Параде Победы в Москве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в московском параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве республики.

"Президент примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится накануне Дня Победы, 8 мая, в Москве", - говорится в сообщении.

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В аппарате президента республики "Интерфаксу" не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В свою очередь начальник пресс-центра министерства обороны Таджикистана Ориф Нозимиён сообщил в пятницу "Интерфаксу", что в парадах в Москве и Екатеринбурге примут участие по одной сводной роте солдат и офицеров вооруженных сил Таджикистана.

"В сводную роту включены представители сухопутных, мобильных войск, войск ВВС и ПВО Вооруженных сил республики. Еще одна сводная рота Вооруженных сил Таджикистана примет участие в военном параде, который состоится в честь Победы 9 мая в Екатеринбурге", - сообщил Нозимиён.

Россия Эмомали Рахмон

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