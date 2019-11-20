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Власти Владимирской области определились со сроком установки памятника Ивану Грозному

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Монумент Ивану Грозному, установка которого в 2017 году была перенесена на неопределенный срок, откроют в городе Александрове Владимирской области до конца этого года.

Об этом сообщил "Интерфаксу" автор памятника Василий Селиванов. Точную дату установки скульптор не назвал, отметив, что пока она "держится в тайне".

В РоссииУстановку памятника Ивану Грозному в Александрове перенесли на неопределенный срокЧитать подробнее

Весной 2017 года монумент уже устанавливался в городе Александрове Владимирской области, но спустя несколько часов был демонтирован по распоряжению местных властей. Позже его установили в Москве на "Аллее правителей".

"В Москве он простоял 2,5 года, по-моему, а в Александрове он изначально планировался - там остался постамент и я, как архитектор и скульптор, рассматривал его как часть единого комплекса", - сказал Селиванов.

Он отметил, что памятник изготовлен из бронзы в дар городу на пожертвования граждан.

В администрации города Александрова агентству подтвердили, что решение об установке памятника принято, но точную дату установки назвать затруднились.

Изначально открытие памятника было запланировано на 27 апреля 2017 года, однако по решению главы Александровского района в связи с неблагоприятными погодными условиями оно было перенесено на конец августа. После установки спустя несколько часов памятник демонтировали.

Владимирская область Александров Иван Грозный

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