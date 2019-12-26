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В Чебоксарах установили бронзового Ивана Грозного

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В сквере в историческом центре Чебоксар открыли бронзовую скульптуру Ивана Грозного, она станет одним из экспонатов будущего музея под открытом небом, сообщила городская администрация. Идею ее установки к 550-летию города поддержало население через опрос на портале "Открытый город", напомнили чиновники.

Музей обустроят на месте, где ранее располагалась Чебоксарская крепость и была захоронена Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых. Скульптуру Грозного создал Игорь Кондратович, ее изготовили в мастерских галереи "Бронзовое чудо". Городу ее подарил меценат Всеволод Рощин, сообщила замглавы администрации Чебоксар Алла Салаева.

Рядом со скульптурой установлено информационное табло с подсветкой.

В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному и попросили его пустить их в состав Русского государства. Чувашия стала его частью, напомнили в горадминистрации.

На церемонии открытия скульптуры митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава заявил, что Грозный заложил в Чебоксарах основы православия и отправил туда архиепископа Казанского и Свияжского Гурия.

Декан историко-географического факультета ЧувГУ Олег Широков, в свою очередь, назвал Ивана IV одной из выдающихся фигур отечественной истории. "За годы своего правления он сумел предпринять ряд смелых и решительных шагов, направленных на укрепление единства Русского государства. При нем была проведена административная реформа, учреждены новые правительственные органы, создано профессиональное войско и издана первая русская печатная книга", - сказал он.

Чебоксары Чувашия Иван Грозный ЧувГУ

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