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Глава союза виноделов РФ выступил за производство вина только из отечественного сырья

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вино в России должно производиться только из отечественного сырья, в противном случае создать конкурентную винодельческую отрасль не удастся, считает глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

"Действительно, новая концепция подъема винодельческой отрасли, закрепленная в законопроекте ("О виноградарстве и виноделии", принят Госдумой в первом чтении 19 ноября - ИФ), предполагает для производства российского вина использование отечественного винограда. Не из чего другого вино у нас отныне производиться не будет", - сказал Киселев "Интерфаксу".

Таким образом он прокомментировал заявление гендиректора "Игристых вин" Юрия Дудко, подвергшего критике законопроект, который запрещает изготовление вина в РФ из импортного сырья.

"Сейчас в России, по меньшей мере, треть игристых вин производится из балка, качественного импортного виноматериала, прошедшего все стадии отбора и контроля... Из-за запрета на использование импортного вина наливом объемы производства добросовестных российских производителей значительно сократятся. Быстро восполнить недостаток объемов российским виноградным сырьем не удастся", - сказал накануне Дудко.

Киселев не отрицает сложностей в переходном периоде в случае принятия законопроекта, но предлагает их не драматизировать. "Это не столь драматично. Определенные сложности исключить нельзя. Но государственная политика совершенно определенна - поддержать отечественного производителя. Все сразу за раз не делается", - отметил Киселев.

К тому же, по его словам, вряд ли "для такого мощного петербургского бренда, как "Игристые вина" это станет проблемой". "Ведь вместо импортного виноматериала теперь можно будет изготавливать игристое, перерабатывая отечественное сырье и поддерживая тем самым российских виноградарей. Собственно, в этом и суть современной государственной политики в этой сфере", - заявил Киселев.

Дмитрий Киселев Союз виноделов России

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