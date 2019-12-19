Бизнес предупредил о падении производства игристых вин из-за закона о виноделии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Принятие закона о виноделии приведет к резкому сокращению производства шампанского в России, заявили "Ведомостям" президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов и гендиректор "Игристых вин" Юрий Дудко. На эти две компании, по данным ЦИФРА, приходится почти 50% производства российских игристых вин.

Законопроект, который прошел 18 декабря второе и третье чтение, содержит запрет на использование в производстве импортного вина, винограда и сусла и предусматривает преференции для вин, сделанных на 100% из российского винограда. Закон вступит в силу через 180 дней после подписания.

По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза и его заменит дешевый импорт.

В России недостаточно собственного виноматериала, поэтому закон ударит в первую очередь по производству игристых вин, объяснил Дудко. У "Абрау-Дюрсо" около 60% продукции делается из импортного виноматериала, у "Игристых вин" – почти 100%. По данным Федеральной таможенной службы и ЦИФРА, в 2018 году в Россию ввезли 12 млн дал виноматериалов, 25% импорта пришлось на "Игристые вина", 19% – на "Абрау-Дюрсо".

Закон разрешит "Абрау-Дюрсо" называть свою продукцию только "виноградосодержащим напитком" с большой надписью на этикетке "Не является вином", сказал Титов.

"Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться "вином". Это по меньшей мере несправедливо, по большей – неконкурентоспособно. Кто купит такое "вино"?" – заявил он.

Опрошенные газетой представители ритейла согласны с прогнозом о спаде спроса на игристые вина, если их назовут винными напитками.

По оценке Титова, на обеспечение страны собственном виноградом потребуется не менее десяти лет. Также он обеспокоен тем, что господдержку, в соответствии с законом, смогут получить те, кто использует только отечественные саженцы. Однако, по информации Поповича, половина саженцев в России импортные и потребуется от трех до пяти лет, чтобы заменит их на российские.

"Чтобы получить субсидии, все будут усиленно искать российские саженцы, а они могут и не прижиться. Субсидии – очень важный элемент засадки, выращивание винограда – глубоко нерентабельная история", – объяснил президент "Абрау-Дюрсо".

Соавтор закона, депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что спрос на игристые вины на упадет. По его словам, в законе не написано, что вино должно стать винным напитком и производство вина из виноматериала никто не запрещает. Он согласен, что собственного винограда в России не хватает, просто вина, изготовленные в России из импортных виноматериалов, будут продаваться не под вывеской "Вино России", объяснил он.