Африканда в Мурманской области осталась без электричества

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Населенный пункт Африканда (город Полярные Зори, Мурманская область) в среду вечером остался без электроснабжения, сообщает мурманский филиал "Россетей Северо-Запада".

По данным сетевой компании, это произошло из-за обрыва провода на линии электропередачи.

Сейчас на ЛЭП идет ремонт, в Африканду направлен дизель-генератор для обеспечения электроснабжения по временной схеме.

По данным переписи населения в 2010 году, в Африканде проживало порядка 1,6 тыс. человек.