Жители украинского Бердянска остались из-за шквалистого ветра без электричества и воды

Синоптики прогнозируют дальнейшее усиление ветра и морозную погоду

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Запорожской области шквалистый ветер оставил без электроснабжения и воды сотни домов в Бердянске, а шторм на Азовском море подтопил ряд баз отдыха в курортном поселке Кирилловка.

По информации Бердянского городского совета, в четверг из-за сильных порывов ветра произошли массовые порывы городских линий электропередач.

Известно, что без света остались сотни домов, а также обесточены насосные станции КП "Бердянскводоканал". На данное время дома многих жителей Бердянска остаются без воды и электроэнергии.

Работу аварийных служб Бердянского РЭС усложняет непогода.

В курортном пос. Кирилловка (Акимовский район Запорожская обл.) в результате сильных порывов ветра до 24 м/с, а также шторма на Азовском море, оказались затопленными базы отдыха, находящиеся на береговой линии.

Пользователи соцсетей публикуют многочисленные фото и видео затопления Кирилловки.

По данным синоптиков, 22 ноября, в регионе ожидается усиление ветра - на Азовском побережье до 30 м/с, а также усилится мороз - ночью до - 11 С, днем до - 5.