Утвержден порядок использования жаберных сетей на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок оборота и применения жаберных сетей при ловле рыбы на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири.

Как сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева, по поручению которого были доработаны документы, постановление правительства подписано 16 ноября 2018 года. Оно принято в целях реализации закона о любительском рыболовстве. Закон запрещает оборот жаберных сетей в РФ, за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. При этом особенности оборота и применения этих орудий лова устанавливаются правительством.

Согласно постановлению, использование жаберных сетей разрешается при любительском рыболовстве для удовлетворения личных потребностей вне рыболовных участков только учтенными и маркированными сетными орудиями лова, на участках для любительского рыболовства при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского рыболовства) также только учтенными и маркированными сетными орудиями лова. Разрешено пользоваться такими сетями и гражданам, получившим их во временное владение и пользование от лица, которому предоставлен рыболовный участок.

При этом рыбакам-любителям запрещается применять жаберные сети без удостоверяющего личность документа, оставлять установленные на водном объекте жаберные сети, передавать их другому лицу, за исключением предоставления орудия лова во временное пользование от лица, которому предоставлен рыболовный участок.

Постановление вступает в силу 1 января 2020 года.

Под районами Севера, Сибири и Дальнего Востока понимаются сухопутная территория и внутренние воды РФ в границах республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Еврейской автономной областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также прилегающие к границам этих субъектов внутренние морские воды и территориальное море РФ.