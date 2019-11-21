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Замглавы Бийска арестовали по обвинению в приемке непригодных для проживания домов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Заместителю главы администрации Бийска Дмитрию Маслюку предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение прав граждан с причинением тяжких последствий, сообщили в СК Алтайского края. 18 ноября в мэрии Бийска прошли обыски. Маслюк арестован.

Следствие установило, что горадминистрация заключила договор о постройке трех зданий для переселения жильцов аварийных домов на улице Спекова. Чиновники не контролировали строительство, а затем приняли на баланс здания с явными нарушениями, жить в которых опасно, считают в СК.

В эти дома шесть лет назад заселили в основном представителей незащищенных слоев населения. Их жалобы ни к чему не приводили, пока они не обратились в Следственный комитет.

По этому делу следователи дадут оценку действиям и бездействию иных должностных лиц администрации Бийска и других органов власти.

Бийск Дмитрий Маслюк СКР

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