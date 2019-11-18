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В мэрии алтайского Бийска начались обыски

В мэрии алтайского Бийска начались обыски
Архивное фото
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В здании администрации Бийска (Алтайский край) начались обыски в связи с делом о коррупции, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Сейчас проходят обыски в здании мэрии. Пока никто не задержан, несколько участников оперативного совещания, которое проходило в мэрии, приглашены для беседы с сотрудниками правоохранительных органов. Речь идет о коррупционном деле", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

В пресс-центрах управления СКР и управления ФСБ по Алтайскому краю отказались комментировать информацию об обысках.

В мэрии Бийска агентству подтвердили информацию о следственных действиях. "Сегодня около 8:30 (4:30 по московскому времени) представители СКР и ФСБ изъяли документацию и компьютерную технику. Это связано со следственными мероприятиями в отношении строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова, 8, 8/1, 8/2", - сказали в пресс-центре мэрии.

По словам собеседника агентства, администрация, не смотря на обыски, продолжает работать в штатном режиме, глава города Александр Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание, посвященное обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Местные СМИ отмечают, что обыски начались непосредственно во время заседания мэрии Бийска. По их данным, на беседу с правоохранительными органами вызваны четыре чиновника, кроме того, задержан экс-мэр Бийска Николай Нонко.

Бийск Алтайский край

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