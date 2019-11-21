Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО). Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, определит правительство.

Авторы закона - глава комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев (ЛДПР), от "Единой России" - первый зампред комитета Владимир Гутенев, депутат Сергей Чиндяскин и Алексей Канаев, от "Справедливой России" депутат Олег Николаев, от КПРФ - Александр Ющенко.

Поправки внесены в закон о защите прав потребителей в статью 4, которая регулирует качество товара.

"При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин", - говорится в законе.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на то, чтобы обеспечить российских пользователей доступом в Интернет и услугами связи при покупке смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ" без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ для гаджетов.

Ранее, представляя законопроект, депутат Олег Николаев отметил, что его принятие нужно для того, чтобы человек, покупая сложное техническое средство, не тратил время на поиск отечественного ПО, которое уже будет предустановлено.

"Когда мы покупаем сложные электронные устройства, там уже предустановлены отдельные приложения и, как правило, это зарубежных производителей. Очевидно, что человек, видя их, он - даже если сам не ориентируется в рынке - может предположить, что аналогов отечественного производства и нету, а если мы с вами вместе с теми приложениями, которые устанавливаются, предложим пользователям и отечественные, то уже у него появляется и право выбора", - пояснил позицию депутат.

Депутат Николаев напомнил, что правительство определит как перечень технических средств, на которые должно будет устанавливаться российское ПО, так и порядок их установки. Речь, по его словам, может идти прежде всего о государственных программах, таких как Госуслуги.

"Вот я прихожу в магазин, беру технику. Если там будет пакет отечественный мне предложен или соответствующих конкурентов я выбираю, это нормальное явление. Если мне заранее туда уже "наустановят" по решению правительства, наверное, будет немножечко неправильно. Тем более, что та формулировка, которая есть, она и Windows позволяет поменять на некий отечественный аналог, который по решению правительства или, по мнению правительства, будет более качественным или надежным", - отмечал ранее, в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении депутат Алексей Куринный (КПРФ).

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК выступала против данного проекта закона. "По сути, то, что делают наши коллеги из Госдумы, - это выдавливание добросовестных компаний, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона. На iOS (операционная система Apple - ИФ) не переустанавливается ничего стороннего", - сказал ранее "Интерфаксу" директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Он также отметил, что есть операционные системы, которые позволяют делать предустановку ПО, например, Andriod, но при введении обязательной предустановки будет нарушен баланс рыночных взаимоотношений между производителем ПО и производителем гаджета. "Сейчас они договариваются на рыночных условиях, исходя из выгодности договоров, востребованности ПО. Если этот баланс изменится, от этого пострадают все", - считают в РАТЭК.

"Принятие закона может привести к уходу легальных компаний-производителей, в том числе и мобильных телефонов, с рынка. Их место будет занято продукцией, нелегально поставляемой в Россию теми, кто не будет отвечать ни за ПО, ни за гарантии для потребителей, ни за сервисную поддержку", - полагают в ассоциации.